В Сочи произошло ДТП с участием легковых автомобилей

Фото: Светлана МАКОВЕЕВА Фото: Светлана МАКОВЕЕВА

Ночью, 17 августа, в Сочи произошло страшное ДТП. На федеральной автотрассе Адлер - Альпика-Сервис столкнулись три легковых автомобиля. Есть пострадавшие.

- Авария произошла в 00:15 на 25-м километре автотрассы Адлер - Альпика-Сервис. Пострадали три человека. Сейчас они отправлены на госпитализацию, - подтвердили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УГИБДД по Краснодарскому краю.

По сообщению ведомства, ДТП произошло по вине женщины 1989 г.р., находящейся за рулем автомобиля «Peugeot». Она выехала на встречку и столкнулась с легковушкой "Hyundai Solaris". После этого женщину отбросило на еще один попутный автомобиль. В результате ДТП женщина и двое мужчин - 1987 и 1956 г. р. - получили многочисленные переломы и травмы. Сейчас они отправлены на госпитализацию.

Обстоятельства ДТП устанавливаются.