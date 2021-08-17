Мобильное приложение водоканала разработали в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи
Водоканал Сочи не отстает от инноваций: теперь горожане могут решить существующие проблемы с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.
Теперь жители могут не выходя из дома передать показания счетчиков, оплатить услуги, найти информацию по своему счету. Виртуальный помощник координирует посетителей и показывает историю расходов.
- Абоненты могут быстро сообщить о проблемных ситуациях, нужно нажать «Сообщить об инциденте», описать, уточнить адрес и геолокацию, - пояснил подробности директор МУП «Водоканал» депутат ГСС Антон Денисов.
В приложении есть и «Связь с директором». С помощью платформы можно обратиться к руководителю предприятия.
- Приложение - отличная идея наладить связь с жителями, оперативно решать возникшие проблемы, - рассказал директор департамента городского хозяйства Артур Рогонян. - Думаю, это значительно повысит комфорт жизни в Сочи.
Приложение «Водоканал Сочи» будет обновляться, оно позволит передавать заявки на техприсоединение и проектирование, отправлять документы для заключения договоров. Главный плюс - жители могут сделать всё это не выходя из дома.
Мобильное приложение доступно для пользователей смартфонов с операционными системами Android и iOS.