Мобильное приложение водоканала разработали в Сочи

Фото: пресс-служба администрации Сочи

Водоканал Сочи не отстает от инноваций: теперь горожане могут решить существующие проблемы с помощью мобильного приложения. Об этом сообщает пресс-служба города-курорта.

Теперь жители могут не выходя из дома передать показания счетчиков, оплатить услуги, найти информацию по своему счету. Виртуальный помощник координирует посетителей и показывает историю расходов.

- Абоненты могут быстро сообщить о проблемных ситуациях, нужно нажать «Сообщить об инциденте», описать, уточнить адрес и геолокацию, - пояснил подробности директор МУП «Водоканал» депутат ГСС Антон Денисов.

В приложении есть и «Связь с директором». С помощью платформы можно обратиться к руководителю предприятия.

- Приложение - отличная идея наладить связь с жителями, оперативно решать возникшие проблемы, - рассказал директор департамента городского хозяйства Артур Рогонян. - Думаю, это значительно повысит комфорт жизни в Сочи.

Приложение «Водоканал Сочи» будет обновляться, оно позволит передавать заявки на техприсоединение и проектирование, отправлять документы для заключения договоров. Главный плюс - жители могут сделать всё это не выходя из дома.

Мобильное приложение доступно для пользователей смартфонов с операционными системами Android и iOS.