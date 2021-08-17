Сап-поло можно заняться на «Роза Хутор»

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

Условия для необычного спорта созданы в уникальном мультиспортивном комплексе «Роза Вейк Парк», который расположен на «Роза Хутор» на высоте более 1000 метров над уровнем моря. Здесь, на искусственно созданном озере, открыта самая высокогорная в стране сап-серф станция.

-Для игры в сап-поло используются надувные доски-сапы, специальные весла с отверстием и сап. На зеркало воды устанавливается надувное поле размером 20 на 25 метров. Играют две команды по три человека в каждой. Задача игроков забить как можно больше голов в ворота соперника, - рассказал управляющий «Роза Вейк Парк» Александр Тургенев.

Помимо игры в сап-поло на горном озере есть условия для индивидуальных и групповых катаний на сапах. Для этого необходимо пройти небольшой инструктаж. Все любители сапов обеспечиваются жилетами, на досках предусмотрен специальный кабель - лиш, который пристегивается к лодыжке и гарантирует безопасность. На берегу организовано дежурство спасателей. Катание на сапах возможно с 6-ти лет в сопровождении инструктора.

Фото предоставлено пресс-службой Роза Хутор.

- В «Роза Вейк Парк» доступны и другие виды активного отдыха - вейкбординг, вейкфоил, фрисби, пляжный волейбол, пляжный футбол и пляжный теннис, - пояснил Александр Тургенев.

Добраться до «Роза Вейк Парк» и горного озера на курорте «Роза Хутор» можно пешком по живописной тропе или на трансфере от Горной Олимпийской деревни.

Забронировать катание на сапах и другие активности можно на сайте.