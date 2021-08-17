Сменился собственник жилья - сообщите в сбытовую компанию!

Фото: «ТНС энерго Кубань»

Чтобы избежать чужих долгов за электроэнергию и не получать квитанции на прежнего собственника, «ТНС энерго Кубань» рекомендует в кратчайшие сроки переоформить все документы на нового владельца. Информация предоставляется в том случае, если объект недвижимости находится на прямых расчетах.

Гарантирующему поставщику необходимо предоставить:

при смене собственника объекта недвижимости:

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт + страница с пропиской);

- документ, подтверждающий право собственности;

- справка о регистрации граждан по месту жительства (при наличии).

при покупке нового жилья:

- документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт + страница с пропиской);

- документ, подтверждающий право собственности;

- справка о регистрации граждан по месту жительства (при наличии);

- документы, подтверждающие технологическое присоединение;

- документы о допуске в эксплуатацию прибора учета.

На основании предоставленных данных будет открыт новый лицевой счет и будут производиться начисления за использованные ресурсы в адрес нового собственника.

Переоформить документы можно очно в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Кубань», а также онлайн, заполнив необходимую форму и приложив сканированные документы на официальном сайте. После того, как заявка будет рассмотрена, ответ придет на электронную почту. При необходимости потребитель сможет продолжить переписку со специалистом «ТНС энерго Кубань» - задать уточняющие вопросы или дослать документы.

Если сделка на покупку дома или квартиры заключается на вторичном рынке – гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует запросить у предыдущего владельца справку об отсутствии задолженности на момент перехода права собственности и расчет по контрольным показаниям за последний период. Это убережет новых хозяев от претензий по долгам предыдущих собственников.

Кроме того, после получения лицевого счета можно зарегистрировать личный кабинет — это позволит следить за состоянием счета — контролировать начисления, вовремя передавать показания и оплачивать квитанции онлайн.