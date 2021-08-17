Сменился собственник жилья - сообщите в сбытовую компанию!

Фото: «ТНС энерго Кубань»
Чтобы избежать чужих долгов за электроэнергию и не получать квитанции на прежнего собственника, «ТНС энерго Кубань» рекомендует в кратчайшие сроки переоформить все документы на нового владельца. Информация предоставляется в том случае, если объект недвижимости находится на прямых расчетах.
Гарантирующему поставщику необходимо предоставить:
при смене собственника объекта недвижимости:
- документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт + страница с пропиской);
- документ, подтверждающий право собственности;
- справка о регистрации граждан по месту жительства (при наличии).
при покупке нового жилья:
- документ, удостоверяющий личность Заявителя (паспорт + страница с пропиской);
- документ, подтверждающий право собственности;
- справка о регистрации граждан по месту жительства (при наличии);
- документы, подтверждающие технологическое присоединение;
- документы о допуске в эксплуатацию прибора учета.
На основании предоставленных данных будет открыт новый лицевой счет и будут производиться начисления за использованные ресурсы в адрес нового собственника.
Переоформить документы можно очно в центрах обслуживания клиентов «ТНС энерго Кубань», а также онлайн, заполнив необходимую форму и приложив сканированные документы на официальном сайте. После того, как заявка будет рассмотрена, ответ придет на электронную почту. При необходимости потребитель сможет продолжить переписку со специалистом «ТНС энерго Кубань» - задать уточняющие вопросы или дослать документы.
Если сделка на покупку дома или квартиры заключается на вторичном рынке – гарантирующий поставщик электроэнергии рекомендует запросить у предыдущего владельца справку об отсутствии задолженности на момент перехода права собственности и расчет по контрольным показаниям за последний период. Это убережет новых хозяев от претензий по долгам предыдущих собственников.
Кроме того, после получения лицевого счета можно зарегистрировать личный кабинет — это позволит следить за состоянием счета — контролировать начисления, вовремя передавать показания и оплачивать квитанции онлайн.