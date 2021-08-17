10 участников прошли в финал конкурса «Лидеры Кубани»

Фото: пресс-служба администрации края

Очередной этап конкурса «Лидеры Кубани» завершен: 10 человек выполнили испытания, пройдя в финал. Всего в треке «Социальная сфера» подано около 1300 заявок, а прошли 100 участников. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

В заданиях участники решали ситуации: реабилитация инвалидов и соцразвитие бизнеса. В числе конкурсантов – работники культуры, медицины, журналистики. Деловая игра предполагала разработку логотипа «Социальная сфера».

-Это массовый трек, в котором встретились разные участники, - подчеркнул начальник управления кадровой политики администрации Краснодарского края Геннадий Стрюк. – Все они вовлечены в работу социальной сферы.

По итогам этапа определено 10 финалистов. В октябре их ждет встреча со специалистами из других областей.

-Найти профессионала своего дела, компетентного специалиста сегодня важно, - отметила руководитель департамента информационной политики региона Галина Жукова. – Думаю, что это этап поможет найти новых таких же вовлеченных коллег.

Напомним, конкурс «Лидеры Кубани» проводится по инициативе губернатора края Вениамина Кондратьева. Впервые турнир состоялся в 2018 году и собрал за 5 лет свыше 23 тысяч участников. Следующий полуфинал конкурса 2021 – «Местное самоуправление» пройдет 20 августа.