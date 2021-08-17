На Кубани за сутки выявили 252 человека с коронавирусом, в том числе 17 детей

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В Краснодарском крае продолжают выявлять новые случаи заболевания COVID-19. По данным на 17 августа, за сутки в госпитали попали еще 252 человека с коронавирусом, в том числе 17 детей.

Самыми зараженными стали Краснодар, Сочи и Анапа. Здесь за день выявили 39, 25 и 20 инфицированных. Далее в антирейтинге идут Крыловской район с 17 случаями, Красноармейский - с 13, Лабинский - с 12, Мостовской - с 11, Динской - с 10 и Ленинградский - с 9.

- По восемь человек попали в больницы в Калининском, Северском и Усть-Лабинском районах, семь - в Курганинском районе. В Геленджике, Армавире, Кореновском и Белоглинском районах по шесть заболевших. В Каневском, Павловском и Кущевском районах выявили по пять человек с коронавирусом, - сообщили в оперштабе.

Далее идут районы с наименьшим количеством заболевших. В Апшеронском, Ейском и Приморско-Ахтарском районах - по четыре положительных результата. По два жителя с инфекцией в Славянском, Тимашевском, Новопокровском, Новокубанском и Крымском районах. Единичные случаи зафиксированы в Абинском, Кавказском, Староминском и Щербиновском районах.

В стационарах лечится 3521 человек с подтвержденным коронавирусом, дома - 6835 кубанцев.