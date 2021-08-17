Из аэропорта Геленджика запустили автобусы в Анапу и Новороссийск

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

С 17 августа из аэропорта Геленджик можно с легкостью добраться до Анапы и Новороссийска. Между городами теперь работает автобусное сообщение. Время отправления и прибытия транспорта согласовано с расписанием рейсов. Об этом «Комсомольской правде» - Кубань сообщает пресс-служба аэропорта.

Автобус вмещает 17 пассажиров, уехать можно с остановки на привокзальной площади аэропорта. Сумма поездки до Новороссийска составит 199 рублей, в Анапу придется затратить немного больше – 499 рублей. Движение по маршрутам автобус будет осуществлять 5 раз в день.

Фото: пресс-служба аэропорта Геленджик

-Мы стремимся к расширению транспортной доступности аэропорта Геленджика, поэтому с 17 августа благодаря автобусу Black Sea Bus пассажиры могут добраться в города на отдых, - прокомментировал генеральный директор ООО «Аэропорт Геленджик» Иван Таранченко. – Большая часть туристов по прибытии отправляется в Новороссийск, а другие едут обратно из аэропорта Анапы. Думаю, в следующем году маршрут будет расширен.

Напомним, в январе-июле 2021 года пассажиропоток аэропорта Геленджик составил 551 408 человек – это в 2,5 раза больше показателей 2020 года.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что аэропорт Краснодар побил рекорд пассажиропотока. Прежнее число перевезенных возросло почти в 2 раза и составило более 2,5 миллиона.