Библейский потоп помог следователям обнаружить тело женщины, скончавшейся еще до начала наводнения

Проверка продолжается

В Новороссийске прохожие нашли женский труп в ливневке по улице Луначарского, они сразу сообщили об этом в полицию. Вызванные на место криминалисты определили, что женщина скончалась около 3-4 дней назад, но не здесь, а в лесу, откуда ее обильными осадками вымыло на жилую улицу.

В ходе опроса местных жителей следователи выяснили, что накануне смерти ее видели идущей в сторону леса. Очевидцы утверждают, что она была нетрезвой в этот момент.

- Сейчас эксперты выясняют, смерть наступила по естественным причинам или носит криминальный характер, - сообщили «КП»- Кубань» в пресс-службе СУ СК России по Краснодарскому краю.

Напомним, что 15 августа во время сильного дождя в ливневку смыло еще одну жительницу Новороссийска. На пересечении улиц Волгоградской и Дзержинского решетка ливневой канализации не выдержала напора стихии и слетела. В образовавшуюся воронку затянуло прохожую. Несчастную обнаружили совершенно в другом районе от места происшествия. Женщина отделалась испугом и может смело отмечать в этот день свое второе рождение.