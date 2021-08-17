«Россети Кубань» выполнили 90% годовой ремонтной программы для подготовки к зиме

Фото: «Россети Кубань»

В Краснодаре под руководством главы администрации (губернатора) Краснодарского края Вениамина Кондратьева состоялось совещание по подготовке к осенне-зимнему периоду 2021/2022 годов. Исполняющий обязанности генерального директора компании «Россети Кубань» Борис Эбзеев доложил руководству края о выполнении более 90% запланированных на этот год ремонтных мероприятий к отопительному сезону.

Всего на территории ответственности компании «Россети Кубань» с начала года отремонтировано свыше девяти тысяч км ЛЭП различного класса напряжения, более 1,6 тысячи трансформаторных подстанций, свыше 400 силовых трансформаторов на крупных питающих центрах. Сотрудники энергокомпании расчистили более 1,4 тысячи га просек трасс линий электропередачи. Аварийный запас укомплектован на 100%.

- Все мероприятия годовой ремонтной программы выполняются с опережением намеченного срока. Большая часть работ по ремонту энергообъектов была проведена специалистами «Россети Кубань» еще до начала курортного сезона, так как прохождение летнего пика нагрузок в курортный сезон для нас не менее важно. До 1 октября основные работы по ремонту объектов по сети 35 кВ и выше планируется завершить в полном объеме. Для этого имеются необходимые силы, средства и персонал, - отметил Борис Эбзеев.

В оперативной готовности находятся почти 1800 человек производственного персонала и 715 единиц техники в составе 392 бригад, в том числе 22 мобильные бригады «Россети Кубань». В распоряжении энергетиков 109 резервных источников энергоснабжения общей мощностью 12,6 МВт. Проведены противоаварийные тренировки персонала с целью обеспечения готовности к незамедлительному реагированию на возможные технарушения при воздействии неблагоприятных погодных условий.