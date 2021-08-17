В Краснодаре эксперты приступили к оценке ущерба в пострадавшем от хлопка газа доме

разбор завалов в поврежденном доме. фото из телеграм-канала Евгения Первышова

Хлопок бытового газа в жилом четырехэтажном доме по улице Орджоникидзе в Краснодаре раздался еще 11 августа ночью. После чего в квартире, где и случилось ЧП, начался пожар. Тогда погиб 25-летний краснодарец, его мать и отчим в тяжелом состоянии.

Как рассказали очевидцы, к трагедии могла привести утечка газа. Свидетели видели, как в квартире, где все произошло, сначала загорелась электрическая лампочка, а после раздался оглушительный хлопок.

В хрущевке 1959 года постройки обрушились лестничные пролеты, вылетели оконные рамы. 24 жильцов дома временно разместили в гостинице "Москва".

На сегодняшний день рабочие закончили разбирать завалы, подсчитывается ущерб.

- Спасатели обезопасили дом. В доме начала работу комиссия по оценке ущерба. Осматривают помещения совместно с жильцами. По итогам заключений комиссии жители получат компенсации за утраченное имущество, - сообщил мэр Краснодара Евгений Первышов.