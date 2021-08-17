В Сочи полицейские сняли с самолета пассажира из-за курения

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Экипаж самолета в Сочи сообщил в дежурную часть, что им на помощь требуется наряд полиции. Дело в том, что на борту сработала система пожарной безопасности. Пассажир закурил в туалетной комнате, и на возражения бортпроводников никак не реагировал.

- Причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одного из пассажиров. 39-летний житель Магнитогорска был снят с рейса и доставлен в отдел из-за курения в самолете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В отношении мужчины составили протокол, ему назначен штраф.