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Происшествия17 августа 2021 12:41

В Сочи полицейские сняли с самолета пассажира из-за курения

Ему выписали штраф
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: юфоут.мвд.рф

Фото: юфоут.мвд.рф

Экипаж самолета в Сочи сообщил в дежурную часть, что им на помощь требуется наряд полиции. Дело в том, что на борту сработала система пожарной безопасности. Пассажир закурил в туалетной комнате, и на возражения бортпроводников никак не реагировал.

- Причиной вызова стал факт ненадлежащего поведения одного из пассажиров. 39-летний житель Магнитогорска был снят с рейса и доставлен в отдел из-за курения в самолете, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе УТ МВД России по ЮФО.

В отношении мужчины составили протокол, ему назначен штраф.