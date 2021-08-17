В тройном ДТП на Кубани погиб водитель, двое детей и женщина получили травмы

Фото: региональное УГИБДД

В Кавказском районе близ станицы Казанской накануне произошло ДТП: легковушка LADA Largus столкнулась с КамАЗом. Машина, выехав на встречную полосу, врезалась в большегруз, после чего удар произошел с ВАЗ-2110. В это время КамАЗ столкнулся с движущимися МАН и Volkswagen.

В результате ДТП 38-летний водитель погиб на месте, 33-летняя пассажирка получила травмы. В Volkswagen пострадали двое детей - 8 и 11 лет.

- Обстоятельства случившегося ДТП уточняются, - прокомментировала начальник отдела пропаганды УГИБДД МВД по Краснодарскому краю Ирина Заватская.