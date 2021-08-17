В доме рухнула крыша. Фото: instagram.com/typodar

Краснодарские следователи выясняют причины обрушения потолка в доме. Плиты перекрытия обвалились в многоквартирном двухэтажном доме в хуторе Ленина. Что случилось еще 13 августа, но жильцы дома только сейчас смогли привлечь внимание к своей проблеме.

Несколько дней владельцы квартиры на втором этаже провели под открытым небом, они не могли ночевать у себя дома. Так как плиты перекрытия рухнули вместе с частью кровли, и лишь по счастливой случайности в комнате в этот момент никого не было и никто не пострадал.

Обвалившиеся плиты перекрытия. Фото: instagram.com/typodar

- По данному факту проводится доследственная проверка, - сообщили в СУ СК РФ по Краснодарскому краю. - В настоящее время на месте следователем и следователем-криминалистом опрашиваются жильцы дома и пострадавшей квартиры.

По результатам работы экспертов также будет принято решение о целесообразности восстановления бывшего общежития. Известно, что проживающие здесь люди уже 15 лет требуют признать их дом аварийным. С 2013 года здание отрезано от центральных коммунальных услуг: здесь нет газоснабжения, отопления и водоснабжения.