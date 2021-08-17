Вениамин Кондратьев предложил разработать систему страхования домов в зонах подтопления

Фото: пресс-служба администрации края

На селекторном совещании о борьбе с последствиями подтоплений предложено страховать имущество населения, расположенное в зонах подтопления. Такое предложение поступило от губернатора края Вениамина Кондратьева. Об этом сообщает пресс-служба администрации региона.

-Этот вопрос решается на территории края с 2018 года, - подчеркнул губернатор. - Проводится изучение рек, определяются зоны подтопления. Всего утверждено 495 населенных пунктов.

О том, что необходимо ввести обязательное страхование имущества граждан, проживающих в зонах подтопления, говорил и президент РФ Владимир Путин. В свою очередь, Вениамин Кондратьев поблагодарил президента за поддержку высказанной инициативы.

- Это станет действенным механизмом для Кубани, так как стихия обрушивается каждый год на одни и те же районы, - подчеркнул губернатор.

Напомним, на Кубань обрушились сильные дожди. В Анапе продолжает действовать режим ЧС. Снятие планируются только после восстановления территорий.