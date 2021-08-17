Житель Абинска осужден за экстремизм

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В Абинске районный суд вынес приговор местному жителю. Мужчина занимался экстремистской деятельностью. Об этом сообщает СУ СКР по Краснодарскому краю.

В городе существовала запрещенная в России организация «Свидетели Иеговы». Однако с 2017 года до апреля 2021-го житель Абинска продолжал ее деятельность. На территории проводились проповеди, семинары с использованием интернета.

- В отношении мужчины было возбуждено уголовное дело по ч.2 ст.282.2 УК РФ, он признан виновным, - сообщают в СУ СКР по краю.

- Судом вынесен приговор – лишение свободы сроком на 3 года с правом не занимать определенные должности и с отбыванием наказания в исправительной колонии общего режима 1 год, - сообщила официальный представитель Краснодарского краевого суда Мария Пирогова.

Подсудимый, в свою очередь, вину не признал. Кстати, это уже четвертый приговор, вынесенный Абинским районным судом по названной статье.