Больше 200 млн рублей выделят из бюджета Краснодара на квартиры для детей-сирот

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На заседании Гордумы Краснодара рассмотрели вопрос о покупке квартир для детей-сирот. Решено выделить 235,5 миллиона рублей из бюджета города для приобретения недвижимости. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

- Это поможет в связи со скачком цен на недвижимость дополнить краевые субвенции и приобрести 165 квартир. Каждый год мы обеспечиваем детей-сирот жильем, в этом году из-за роста стоимости выполнить госпрограмму не удается, - подчеркнул глава города Евгений Первышов. - Сейчас ведутся переговоры с министерством финансов края по использованию средств городского бюджета, но в будущем они вернутся в городскую казну.

- Субвенция из краевого бюджета на покупку квартир предоставляется по средней цене за квадратный метр помещения, которая складывается в регионе на начало года, - пояснил директор департамента муниципальной собственности и городских земель Илья Павлов. - В начале 2021 года она была определена в 46 тысяч рублей за квадратный метр, сейчас рост цен не позволяет закупить квартиры по такой же цене.

В свою очередь, администрация предложила выделить средства из городского бюджета - 235 миллионов 460 тысяч рублей к 256 миллионам рублей краевых средств. Дополнительные деньги помогут приобрести 165 однокомнатных квартир по цене 90,1 тысячи рублей за квадратный метр. Такая цена установлена сейчас на жилищном рынке.