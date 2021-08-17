Выплаты по 10, 50 и 100 тысяч рублей получат жители Кубани, пострадавшие от подтоплений

Фото: Иван Макеев

Жители Кубани, чьи домовладения пострадали от непогоды, получат выплаты. Об этом сообщает ГосЮрБюро Краснодарского края .Так, за частичную потерю имущества владельцы могут получить 50 тысяч рублей на человека, за полную - 100 тысяч рублей на одного проживающего. Пострадавшим от обильных дождей выплатят по 10 тысяч рублей на человека.

- На территориях, попавших под удар непогоды, работают 90 комиссий. Они оценивают уровень ущерба, нанесенного подтопленным домам, - пояснили в ГосЮрБюро края. - После изучения будут составлены соответствующие акты.

Для получения выплат необходимо обратиться в администрацию поселения и заполнить заявление от каждого члена семьи. За несовершеннолетних или недееспособных граждан это осуществляют родители или опекуны.

С заявлением прикладывается паспорт или свидетельство о рождении и банковские реквизиты.

Для получения юридической помощи по вопросам нарушения прав в результате ЧС можно обратиться в ГосЮрБюро края по адресам:

- г. Краснодар, ул. Октябрьская, д. 68, 3-й этаж, тел. 8 (861) 992-48-63

- г. Ейск, ул. Коммунаров, дом 4, тел. 8-988-312-77-66

- г. Темрюк, ул. Ленина, дом 14, 3-й этаж, кабинет № 6, тел. 8-989-855-90-77

Или дистанционно:

- обращение по почте: 350000, г. Краснодар, ул. Октябрьская д. 68;

- обращение на электронную почту: info@gosurburo.krasnodar.ru

- онлайн-обращение по форме, размещенной на официальном сайте "ГосЮрБюро"

По иным возникающим вопросам необходимо обращаться в местную администрацию

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о выплатах для жителей Анапы, пострадавших от непогоды. По 10 тысяч рублей начнут перечислять с 18 августа.