Соглашение о новом за 12 лет генеральном плане подписали в Сочи

Фото: пресс-служба администрации города-курорта

На заседании градостроительного совета под председательством главы региона Вениамина Кондратьева в Сочи подписано соглашение. Для города-курорта разработают новый генеральный план. Об этом сообщает пресс-служба Сочи.

Настоящий план был разработан в 2009 году и был рассчитан до 2032. Однако сейчас территория города существенно изменилась.

- Новый генеральный план будет градостроительной конституцией развития города, - подчеркнул губернатор края Вениамин Кондратьев. – Важно, чтобы все согласовывалось жителями и экспертами, также необходимо обозначить территории в зоне риска подтоплений.

За последние годы отмечен и рост численности населения. По официальным данным, в Сочи проживают 500 тысяч человек, но эксперты говорят об ином числе – 700 тысяч. В курортный сезон цифры достигают 1 миллиона. Необходимо обновление инженерных сетей, которые не выдерживают напряжение, а также строительство социальных объектов, комфортных городских и речных набережных, пляжей.

Разрабатывать генплан будет Научно-исследовательский институт перспективного градостроительства. Подчеркивается, что в этот период запретят строительство многоквартирных домов. Формирование генплана пройдет в цифровом формате, а жители города, изучая, смогут оставить пожелания на специальном сайте. Документ будет готов к ноябрю 2023 года.

На встрече также обсуждались возможность развития морского общественного транспорта, строительства 8 курортных кластеров, улучшение сельских поселений и связных общественных территорий с непрерывным пешеходным движением.

- Санаторно-курортный комплекс должен развиваться, но для этого необходимо больше общественных пространств, комфортных для гостей и жителей города, - подчеркнула президент Сочинской Общественной организации «Союз архитекторов России» Наталья Захарова. – При этом природа города должна сохраняться.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань» сообщала об увеличении числа гостей Сочи. Кроме того, в городе хотят строить отели не ниже 3 звезд.