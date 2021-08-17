Первый «Ы» класс появится в Краснодаре

Фото: Олег Золото

В Краснодаре в одной из школ побит очередной рекорд. СОШ №94 откроет в новом учебном году двери для первого класса с литером «Ы». Всего школа набрала 840 первоклашек. Количество классов будет равно буквам алфавита.

СОШ №94 рассчитана на 1100 мест. В учебное время школу посещают 4 тысячи школьников, учась в несколько смен.

Школа и ранее была известна за счет большого количества учеников. Объясняют это расположением в значительно населенном районе.

Ранее в 2020 году в школе №71 открыли 33 первых класса.

- Учебный процесс школы № 94 Краснодара будет организован в трех корпусах. Один - на улице Изобильной, 2. Еще два - на Тепличной, 11, - рассказали сайту "КП"-Кубань" в администрации города. - Благодаря строительству нового корпуса, за парты сядут 840 первоклассников. Площади всех корпусов позволяют организовать учебный процесс для первых классов по всем стандартам. При этом литеры классам в разных корпусах присваиваются по сквозному принципу алфавита.

Например, в прошлом году в столице Кубани было три школы, в которых нумерация была сквозная - СОШ № 71, 11 и 16.

- Но в этом году от них отделились новые здания-филиалы, которые стали отдельными образовательными учреждениями – школами № 103, № 104 и № 105. Теперь в этих учебных заведениях литера начинаются с буквы «А», - пояснили в администрации Краснодара. А аналогичная ситуация и в школе № 45, где основное здание находится на одной улице, а второе - на другой.