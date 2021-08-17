В Краснодаре пройдет международный форум «Армия – 2021»

Фото: администрации края.

В Краснодаре состоится международный форум «Армия – 2021». Он пройдет с 27 по 29 августа. А проведут мероприятие на территории выставочного зала Боевой Славы в парке 30-летия Победы города.

Именно здесь посетителям покажут оружие и военную технику.

– На выставочных стендах разместят образцы стрелкового оружия, – сказал вице-губернатор Кубани Александр Власов. - В тематических зонах – более 20 единиц военной техники.

Как уточняется, в экспозицию войдут самоходные пусковые и огневые установки, оперативно-тактический комплекс и командно-штабная машина «Искандер». Кроме того, можно будет увидеть аппаратную машину связи П 260, мобильный инженерный комплекс разминирования. А еще жителям и гостям города покажут различные модификации бронеавтомобилей «УАЗ», «ТИГР», «КамАЗ», тактический ракетный комплекс «Точка-У».

- Открыта выставка будет с 10:00 до 15:00 с соблюдением санитарно-эпидемиологических требований, - говорят «Комсомольской правде» - Кубань» в администрации региона.