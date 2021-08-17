Более 300 уток-крякв пополнили лиманы Славянского района

Фото: районная газета "Заря Кубани"

В Черноерковском сельском поселении Славянского района пополнение: в местные лиманы накануне выпустили 300 уток-крякв. Возле охотничьей базы «Центральная» расположены комфортные для птиц условия. Птицы были выращены в местном питомнике, а затем выпущены на волю. Теперь они будут обитать в водоемах и полях Славянского района.

- Ежегодно необходимо выпускать в живую природу около трех сотен уток, - говорит старший егерь Славянского общества охотников и рыболовов и базы «Центральная» Владимир Логвиненко. - Сначала вылавливаем, а потом перевозим, после чего выпускаем в лиманы, часть птицы остается в питомнике для пополнения потомством.

Птиц кормят рисовыми отходами, птенцов – комбикормом. В питании не исключены витамины для защиты от болезней. Поголовье уток, производящее потомство, живет на берегу водоема в специальном вольере. Затем птицы, высвободившись, строят гнезда и высиживают утят. Молодое потомство приводят к вольеру

Ранее, в 2020 году, в водоемы Славянского района было выпущено 420 фазанов и более 300 уток.