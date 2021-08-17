Лучших уличных художников определят в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации города

Накануне на заседании Городской думы депутаты приняли решение о поощрении лучших уличных художников. Решение принято в связи с распространением незаконных граффити и «творчества» вандалов. Об этом сообщается пресс-службой администрации города.

- Необходимо поддерживать талантливых ребят, которые только украшают, а не портят город, - ранее подчеркивал глава города Евгений Первышов в своем Telegram-канале. - Хорошее решение - предоставлять поверхности и целые фасады для их произведений.

На реализацию идеи выделят 3 миллиона рублей. Уже в этом году в Краснодаре пройдет первый стрит-арт конкурс, который проведет управление по делам молодежи. Участникам будет необходимо предоставить портфолио, а после оценки жюри они покажут желаемые для воплощения работы.

По итогам конкурса жюри определит лучших арт-художников. Они будут награждены премиями и возможностью украсить город своим творчеством.

- Мы хотим помочь активным и талантливым уличным художникам, которых в Краснодаре много, - подчеркнул в ходе заседания начальник управления по делам молодежи Сергей Фетисов. - Важно поддержать ребят в творческом росте, помогая реализовывать потенциал.