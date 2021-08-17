В краснодарском поселке Новознаменском изменится маршрут школьного автобуса

Новая школа. Фото tvkrasnodar.ru

Строительство новой школы на 1100 мест в краснодарском поселке Новознаменском завершилось в начале августа. Об этом сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. Однако большинство учеников живет в нескольких километрах от альма-матер и их родители уже опасались предстоящих транспортных проблем.

- Пустить отдельный школьный автобус по маршруту невозможно, поэтому был изменен существующий маршрут №59, - рассказал директор департамента транспорта и дорожного хозяйства Краснодара Владимир Архипов. - Теперь автобус будет ходить от центра поселка до школы.

Ученикам выдадут проездные билеты на 50 поездок. Средства, которые затратит перевозчик, компенсируют из городского бюджета.

Такое решение транспортного вопроса одобрили депутаты на 18-м внеочередном заседании Гордумы.