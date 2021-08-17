2,3 тысячи жителей Краснодара остались без света

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В Карасунском округе Краснодара 17 августа произошла авария - без блага цивилизации остались 2,3 тысячи горожан. Об этом сообщает ЕДДС Краснодара. Обесточены дома на улицах Селезнева, Стасова, Ставропольской и Алтайской.

- Причиной отключения стала авария - повреждения линий электропередачи, - комментируют в ЕДДС Краснодара. - Всего отключено 11 подстанций, восстановить подачу света планируется в течение 4-5 часов.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о том, что в Анапе без электричества остались 14 тысяч жителей. Районы города обесточены из-за непогоды – обильных ливней.