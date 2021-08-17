Бархатный сезон в Сочи. Фото Патлис Михаил

Сочи попал в пятерку самых популярных туристических маршрутов этой осенью. Как стало известно, число бронирований жилья в городе в августе по сравнению с июлем выросло на 15%.

- Средняя стоимость аренды на данный момент составляет 3300 рублей в сутки, - заявили аналитики российского сервиса онлайн-бронирования жилья для отдыха Суточно.ру.

Хотя обычно к концу лета и началу осени эти показатели снижаются примерно на 30% по сравнению с пиковым июлем. И это еще не предел. Эксперты прогнозируют рост популярности российских курортов на фоне негативных новостей из открывшейся Турции.

Стоит сказать, помимо Сочи в пятерку самых интересных для путешествий городов входят Санкт-Петербург (спрос +36%, средняя стоимость аренды жилья – 3040 рублей за сутки), Ялта (+95%, 3860 рублей), Севастополь (+43%, 3130 рублей) и Казань (+35%, 3170 рублей). Немного отстали Евпатория, Нижний Новгород, Краснодар, Владивосток и Москва.