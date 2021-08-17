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Общество17 августа 2021 19:14

В Краснодарском крае до сих пор остаются затопленными около 700 домовладений

Больше всего пострадал Темрюкский район. Там откачать воду предстоит еще из 388 домов
Евгения ХАЛИКОВА
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Межведомственный штаб в ЕДДС Анапа. Фото пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

Межведомственный штаб в ЕДДС Анапа. Фото пресс-служба Главного управления МЧС по Краснодарскому краю

В муниципалитетах продолжают ликвидировать последствия разгула стихии. По поручению главы региона Вениамина Кондратьева первый вице-губернатор Андрей Алексеенко проинспектировал ход восстановительных работ.

-Глава региона поручил как можно скорее вернуть подтопленные населенные пункты к обычной жизни и оказать людям помощь. Поэтому приняли решение направить дополнительные силы из края для ликвидации последствий ЧС, усилить работу комиссий по работе с населением, - сообщил Андрей Алексеенко.

Для ликвидации последствий подтопления сформирована группировка РСЧС, общей численностью 1 113 человек личного состава и 330 единиц техники.

«В настоящее время в 11 населённых пунктах четырёх муниципальных образований остаются подтоплены 679 частных домовладений, 1449 придомовых территорий, четыре подвальных помещения многоквартирных домов. Освобождены от воды 1498 домовладений и 2347 придомовых территорий», — докладывают обстановку в региональном управлении МЧС России.

Ликвидировать последствия подтопления продолжают в Анапском, Славянском и Темрюкском районах.

К этому моменту в Темрюкском районе воду откачали с 633 придомовых территорий и 814 частных домов. Еще ждут своей очереди владельцы 388 домовладений.

В 7 пострадавших муниципальных образованиях до сих пор сохраняется режим "Чрезвычайная ситуация".