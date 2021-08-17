В 2030 году планируют приступить к строительству скоростной трассы из Новороссийска в Сочи

Строительство дороги в Сочи. Фото Владимир Веленгурин

Правительство изучает возможные варианты разгрузки трасс, ведущие в курортные города Краснодарского края.

«Конечно, нас беспокоит, что можно сделать с дорогами к Новороссийску — они перегружены. То же самое с дорогами, ведущими в Сочи. Пока у нас нет решений, здесь пока мы на уровне предпроекта изучаем, что можно сделать»,- заявил вице-премьер Марат Хуснуллин по итогам визита в регион в июле.

Строительство скоростной трассы Сочи-Новороссийск анонсировали еще в 2016 году. Проект включили во второй этап реализации «Стратегии развития сети скоростных автодорог России до 2030 года», которая была запланирована на период на 2021-2030 годы с прогнозом до 2035 года.

Сеть автомобильных дорог общего пользования Краснодарского края составляет 42,5 тыс. км, из которых 1,6 тыс. – федерального, 8,9 тыс. – регионального и 32 тыс. км – дороги местного значения.