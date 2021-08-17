В Краснодаре на 5 трамвайный маршрут вышел необычный состав

Вагон украшенный символикой ФК "Краснодар". фото пресс-службы МУП КТТУ

- Сегодня 17.08.2021 трамвай в цветах ФК Краснодар вышел на линию. Первыми на нем прокатились болельщики», - делятся впечатлениями в фан-клубе "быков". Идея и макет изображения принадлежат фанатам черно-зеленых.

– Символ команды - бык - вначале лично убедился, что вагон 565 готов к выпуску на линию, а потом побывал в роли кондуктора. Он тщательно обилечивал пассажиров разукрашенного вагона и с удовольствием фотографировался с ними, – сообщили в МУП КТТУ.

Естественно, что с таким вагоновожатым проехаться зайцем шансов не было.Курсировать спецвагон будет по 5 трамвайному маршруту, от Солнечной улицы до улицы 8 марта.