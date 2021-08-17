В Краснодаре перед судом предстанет руководство винодельческой компании

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По версии следствия, обвиняемые, действуя группой лиц, предоставили в налоговый орган декларации по налогу на добавленную стоимость и налогу на прибыль за 2016-2017 годы с недостоверными сведениями по исчисленным к уплате налогам.Ущерб от действий преступной троицы насчитывает более 288 миллионов рублей.

-Также не уплатили образовавшиеся в ходе задолженности пени и штрафы в размере свыше 200 миллионов рублей. Данные нарушения были выявлены в ходе налоговой проверки, - делятся подробностями дела в следственном управлении СК РФ по Краснодарскому краю.

В зависимости от роли каждого, фигуранты обвиняются в уклонении от уплаты налогов в особо крупном размере группой лиц по предварительному сговору (п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ), а также пособничестве в совершении указанного преступления (ч.5 ст.33, п.«а,б» ч.2 ст.199 УК РФ).