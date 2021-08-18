Что произошло за ночь 18 августа: Первый «Ы» класс появится в Краснодаре Фото: Олег ЗОЛОТО (архив)

Что произошло за ночь 18 августа 2021. Первый «Ы» класс появится в Краснодаре. Школа №94 по улице Тепличной откроет классы на все буквы алфавита.

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