Погода на 18 августа 2021 года в Краснодаре: на город надвигается адская жара Фото: Евгения ХИЛЬКО

Египетская жара возвращается на Кубань. Больше недели в Краснодаре бушевала непогода. Вместе с ливнями и грозы в регион пришло похолодание. За неделю столбики термометров сбросили около десяти градусов.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 18 августа 2021 года в Краснодаре.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 32-34 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» в Краснодарском центре по гидрометеорологии и мониторингу окружающей среды.

Также на Кубань возвращаются сильные ветра. На пике порывы будут достигать 10 м/с.