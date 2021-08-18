В Анапе после ливней без света остаются 8 тысяч человек

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Без электроэнергия после ливней в Анапе все еще остаются 8 тысяч абонентов. Об этом сообщили в мэрии города.

- Света нет в шести районах города, на Пионерском проспекте и в Алексеевском микрорайоне, - пояснили в администрации.

По данным НЭСК, после проливных дождей вышли из строя более 140 трансформаторных подстанций. Оперативному устранению повреждений препятствуют подтопление территорий и промокшее оборудование.

Энергетики пытаются запустить в центре города новую кабельную линию в 6 кВт, которая позволит обеспечить электричеством 5 тысяч человек. Восстановительные работы продолжаются. Напомним, некоторые жители Анапы без электричества сидят уже несколько дней, со дня разгула стихии.

Ранее "Комсомолка" сообщала, что в Анапе режим ЧС снимут только после того, как восстановят пляжи и дороги. Мэр поручил главам быть готовыми наводить порядок сразу, как только сойдет вода. А с 18 августа пострадавшим от наводнения после ливней начнут выплачивать по 10 тысяч рублей.