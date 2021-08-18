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Общество18 августа 2021 8:18

В сельских округах Анапы начали восстанавливать дороги после потопа

Ликвидация последствий продолжается
Галина КОПЫЛОВАГалина КОПЫЛОВА
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Фото: instagram.com/admanapa

Фото: instagram.com/admanapa

Восстанавливать дороги начали в Анапском, Виноградном и Гостагаевском округах. Они больше всего пострадали от стихии.

- В Уташе произошел провал дороги по улице Зелёной. Коммунальщикам предстоит выровнять грунт, произвести отсыпку вымоин, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации города-курорта.

В мэрии добавили, что в Гостагаевской сейчас расчищают русло реки Гостагайка, затем здесь проведут берегоукрепительные работы. Восстановить также придется три пострадавших пешеходных моста и более 10 улиц с щебеночным покрытием.

В селе Бужор спецтехника расчищает водоотводный канал по улице Родниковой. Ее также отсыпят щебнем. В Супсехе в ближайшее время приведут в порядок улицы Горную и Советскую.

Восстановительные работы продолжаются на территории всех зон подтопления. Напомним, что в Анапе после ливней без света остаются 8 тысяч человек. Из-за подтоплений здесь вышли из строя более 140 трансформаторных подстанций.