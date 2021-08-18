Жителю Кубани за незаконную перевозку людей в грузовых «Газелях» дали реальный срок

Приговор не вступил в силу

Семейная пара в возрасте 40 и 46 лет из Выселковского района решила заработать на перевозках, но в собственности у них были только грузовые машины. Недолго думая, они переделали их в пассажирские.

- Екатерина Сопова предложила своему сожителю Андрею Ткач незаконно осуществлять услуги по перевозке пассажиров. Супруги в двух грузовых «Газелях» поставили деревянные лавочки, увеличив количество мест с 3 до 20 в каждом автомобиле, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе прокуратуры Краснодарского края.

Мужа и жену осудили по статье «Оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности жизни или здоровья потребителей». Мужчине дали 1 год 6 месяцев исправительной колонии строгого режима, а женщина отделалась штрафом 120 тысяч рублей.