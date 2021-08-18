Погода на 18 августа 2021 года в Анапе: ливни возвращаются на побережье Черного моря Фото: Максим ПЕСКОВ

В прошлую пятницу на Кубань обрушились мощные ливни и грозы. Основной удар стихии пришелся на Анапу. Здесь за сутки выпала норма осадков за три месяца.

Сейчас экстренные службы ликвидируют последствия стихии и готовятся к новому удару. Мощные ливни зарядят на курорте уже в среду вечером, 18 августа.

«КП» – Кубань» выяснила, какой будет погода на 18 августа 2021 года в Анапе.

- Ожидаем, что днем воздух прогреется до плюс 28 градусов, – сказали «Комсомольской правде» - Кубань» синоптики.

Ближе к вечеру на курорт обрушатся ливни. На пике порывы ветра будут достигать 8-10 м/с.