В хуторе Ленина Краснодара построят три социальных объекта

Фото: admkrai.krasnodar.ru

В хуторе Ленина планируют построить детский сад на 210 мест, филиал детской школы искусств «Овация» и новый корпус школы № 61.

- Под детсад есть земельный участок в районе улицы Тупиковой, также готов проект, который прошел госэкспертизу. Уже направлена заявка в администрацию края на получение финансирования, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе администрации Краснодара.

Также в планах — построить здание для начальных классов на территории школы № 61 по улице Молодежной, 36. Но есть вопросы, которые нужно согласовать с жителями.

- Для строительства пристройки к школе необходимо рассмотреть возможность переноса с участка памятника Погибшим хуторянам. Решение о переносе памятника должны принять жители, - отметили в мэрии.

А один из филиалов детской школы искусств «Овация» может быть создан на участке по улице Мичурина, 54.

Напомним, в этом году Краснодар сдает сразу пять школ.