Краснодарский край на Паралимпиаде представят 11 спортсменов

Фото: admkrai.krasnodar.ru

Паралимпийские игры в Токио пройдут с 24 августа по 5 сентября. Краснодарский край представят 11 спортсменов. В ближайшее время они отправятся на сборы на Дальний Восток. А после нескольких дней акклиматизации поедут на соревнования в Японию.

- Кубанские паралимпийцы выступят в девяти видах спорта. Мы желаем им красивой и честной борьбы, ярких побед, – сказал губернатор Вениамин Кондратьев.

На тхэквондо ВТФ-ПОДА выступит Анна Поддубская из Новороссийска, в голболе Кубань представит Ирина Арестова из Усть-Лабинска, в соревнованиях по стрельбе из лука от края выступят две спортсменки - Светлана Баранцева и Маргарита Сидоренко из Новороссийска, в бочче за медаль поборется Диана Цыплина из Мостовского района.

В фехтовании посоревнуется Артур Юсупов из Краснодара, в пулевой стрельбе – Сергей Ночевной из Краснодара. В легкой атлетике регион представят Елена Орлова из Приморско-Ахтарского района и Наталия Чебакова из Белореченского. В гребле на байдарках и каноэ будет состязаться Павел Громов из Краснодара, в плавании – Анастасия Шевченко из Анапы.

Напомним, в Олимпийских играх край достойно представляли 20 спортсменов. Кубанцы привезли шесть медалей.