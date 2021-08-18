«Россети Кубань» реконструируют в Краснодаре шесть крупных питающих центров

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Краснодарский филиал компании «Россети Кубань» ведет масштабную реконструкцию шести крупных питающих центров в Краснодаре. В 2021 году планом инвестиционной программы энергокомпании предусмотрена модернизация высоковольтных подстанций с увеличением мощности и строительство объектов распределительной сети. На эти цели планируется направить более 613 млн рублей.

В настоящее время ведутся работы по модернизации подстанции «Почтовая». Мощность питающего центра, который обеспечивает энергоснабжение жителей микрорайона Гидростроителей, будет увеличена на треть и составит 80 МВА. В ходе реконструкции на подстанции произведут установку трансформаторов большей мощности и электрогазового оборудования, обновят автоматизированную систему управления энергообъектом, телемеханики и связи. Подстанция «Почтовая» – ключевой центр энергоснабжения для 70 тысяч человек и 73 социально значимых объектов.

В соответствии с графиком работ в этом году специалисты Краснодарского филиала компании «Россети Кубань» также проведут реконструкцию на подстанциях «Елизаветинская», «Восточная», «РИП», «ХБК», «Западная-2». Это позволит не только повысить надежность электроснабжения потребителей, но и создать запас мощности для присоединения к сетям новых абонентов.

На подстанции 35 кВ «Елизаветинская» заменят силовой трансформатор мощностью 4 МВА на трансформатор 10 МВА. В районе СНТ «Виктория» установят комплектную трансформаторную подстанцию 10/0,4 кВ. Выполненные работы позволят перераспределить нагрузку и повысить надежность электроснабжения ряда садоводческих товариществ ст. Елизаветинской.

Для присоединения электроустановок Краевой клинической больницы №1 им. С.В. Очаповского специалисты «Россети Кубань» построят четыре кабельных ЛЭП от подстанции 110 кВ «Ангарская».

Чтобы обеспечить подключение к электросетям новых абонентов в х. Октябрьском и ст. Старокорсунской энергетики выполнят строительство трансформаторных подстанций 10/0,4 кВ и воздушной линии 10 кВ. Для повышения надежности электроснабжения жителей п. Южный ведется проектирование четырех линий электропередачи 10 кВ от линейных ячеек подстанции 220 кВ «Витаминкомбинат».

«Россети Кубань» ежегодно наращивает объемы инвестиций в электросетевой комплекс Краснодара. Всего в период с 2010 по 2020 гг. компания суммарно ввела более 450 МВА трансформаторной мощности на своих питающих центрах, расположенных в краевой столице.