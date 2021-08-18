До 5 лет лишения свободы грозит грабителям из Краснодара

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В Краснодаре накануне задержаны причастные к ограблению машин мужчины. 26-летний житель Славянского района и 45-летний краснодарец рушили стекла, а затем забирали оставленное владельцем авто имущество. Об этом сообщает пресс-служба УМВД России по Краснодару.

- Поступило обращение от жителя: из машины на улице Академика Лукьяненко было разбито заднее стекло, а из машины пропала сумка. Общий ущерб составил 50 тысяч рублей, - прокомментировали в ведомстве. – После этого сотрудниками был установлен госрегистрационный знак авто злоумышленников, по которому их вычислили.

Грабители задержаны в разных местах: житель Славянского района оказался в Анапе, сообщник – в Республике Адыгея. Подчеркивается, что краснодарец был ранее судим за кражу.

Задержанные вину признали и рассказали о содеянном. Грабежи осуществляли при помощи отвертки, разбивая окна авто. Кроме взлома машины обратившегося жителя, злоумышленниками совершено ещё четыре кражи: по улицам Яна Полуяна, Ковалева, 9-й Тихой и Азовской. Общий ущерб составил 200 тысяч рублей: из машин пропали электросамокат, инструменты, а также извлечены четыре колеса.

Задержанным грозит до 5 лет лишения свободы по статье «Кража», сейчас они находятся под подпиской о невыезде.

Ранее «Комсомольская правда» - Кубань сообщала о жителе Абинска, обвиненном в экстремизме. Мужчина занимался деятельностью запрещенной организации «Свидетели Иеговы».