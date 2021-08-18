В мэрии Краснодара рассказали о школе, в которой течет крыша

Фото: instagram.com/typodar

Родители первоклассников пришли на знакомство с учителем в школу № 84 Комсомольского микрорайона. Но кабинет, в котором будут заниматься будущие школьники, привел их в ужас. Штукатурка в учебном классе рушится, а крыша течет. Мамы выразили недовольство тем, что детям придется заниматься в аварийных помещениях. Но в мэрии уверили, что ремонт в школе закончат вовремя.

- В школе меняли кровлю, и во время сильных дождей крыша была разобрана, вода затопила учебные классы. Сейчас рабочие завершают ремонт кровли и ремонтируют пострадавшие помещения, - объяснили в пресс-службе мэрии.

Во всех поврежденных кабинетах рабочие зашпаклюют и покрасят стены. Полностью работы планируют закончить до конца августа, заверили в администрации.