15 спортплощадок построят и отремонтируют в Краснодаре

Фото: пресс-служба администрации города

В Краснодаре очередные обновления. В городе появится 6 спортивных площадок, а уже существующие 9 планируется реконструировать. Об этом сообщает пресс-служба администрации города. Однако по вине подрядчиков сроки выполнения нарушены.

- Проекты сорваны по вине организаций-исполнителей, мы отстаем по ряду объектов на год, - подчеркнул глава города Евгений Первышов. – О таких подрядчиках необходимо сообщать в соответствующие органы с лишением права участвовать в государственных и муниципальных планах.

По информации директора департамента по физической культуре и спорту Бориса Тихоненко, в 2021 году отремонтируют площадки по адресам:

- ул. им. Стасова, 145/2;

- ул. им. Игнатова, 31/1;

- Проспект Чекистов, 29/1;

- ул. Андреевская, 47;

- ул. Темрюкская, 76/2;

- ул. Восточно-Кругликовская, 66/1.

С горе-подрядчиками ведутся соответствующие работы. Совсем скоро откроют площадку по улице Андреевской, остальные объекты планируется завершать поэтапно.

Новые спортивные площадки построят по адресам:

- ул. Азовская, 24;

- пос. Новознаменский, ул. Благовещенская, 6;

- ул. Старокубанская, 105.

Заключение контрактов на капремонт площадок осуществят по адресам:

- ул. им. Вишняковой, 1/6;

- х. Ленина, ул. Огородная/ул. Молодёжная;

- ул. им. Стасова, 168.

А в 2021 г. планируется начать и в 2022 г. завершить строительство площадок по:

- ул. Зиповская, 31;

- ул. им. Атарбекова, между домами 9–11;

- ул. Строителей, 7.