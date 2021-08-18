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Общество18 августа 2021 12:07

В Сочи нашли незадекларированные шубы на 1,8 млн рублей

Они продавались без документов на местных рынках
Елена МОСКАЛЕВА
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Фото пресс-службы таможни

Фото пресс-службы таможни

Сочинский предприниматель пытался скрыть от государства меховые изделия на общую сумму свыше 1, 8 млн. рублей. Незадекларированные товары были обнаружены таможенниками курорта в торговых точках всех четырех районов Большого Сочи в ходе проверок. Об этом сообщает пресс-служба сочинской таможни.

Шубы продавались на рынке с нарушением обязательной маркировки и без документов.

- После изъятия шуб предприниматель задекларировал 35 изделий из меха. После уплаты таможенных платежей в сумме 336 тысяч рублей товары были возвращены владельцу, - сообщила пресс-секретарь службы по Сочи Краснодарской таможни Марина Жупанова. -

Незадекларированные товары на общую сумму 1,8 млн. рублей обращены в федеральную собственность.