Вениамин Кондратьев изучает пострадавшие от непогоды территории Анапы и Темрюкского района

Фото: пресс-служба администрации края

Вениамин Кондратьев изучает ущерб, нанесенный Анапе и Темрюкскому району в ходе обильных осадков. Губернатор края вместе с начальником ГУ МЧС России по краю совершают облет подтопленных территорий. Об этом сообщает пресс-служба администрации края.

Глава региона осматривает ход восстановительных работ, а также общается с жителями и волонтерами, задействованными в ликвидации последствий.

- В работе задействованы группировка РСЧС численностью 1 089 человек и 342 единицы техники, - подчеркивают в ГУ МЧС по краю. – В зонах подтопления продолжают наблюдение оперативные штабы, в 7 муниципалитетах действует режим ЧС.

На 18 августа в регионе полностью освобождены от воды 22 населенных пункта, за сутки работы проведены в 269 пострадавших домах и 975 придомовых территориях. Подтопленными остаются 490 домовладений и 1006 прилегающих зон.

Ранее в пострадавшие муниципалитеты выезжал первый заместитель губернатора края Андрей Алексеенко. В зоны подтопления направлены дополнительная техника и сила в качестве волонтеров. Они же помогут ликвидировать последствия после того, как вода сойдет полностью.