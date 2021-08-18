Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Краснодар
ФотоВидеоCovid-19 на КубаниСочиПолитикаОбществоЭкономикаВ миреСпортЗвездыЗдоровьеНаши праваНаукаКоронавирусКолумнистыПроисшествияПутеводительПромокодыСериалыСпецпроектыТуризмПресс-центрНедвижимостьТелевизорКоллекцииГид потребителяВсе о КПРадио КПРекламаКонкурсы и тестыНовое на сайте
Еще
Радио
Премия Рунета-2020
Краснодар
Радио
РекламаПодписка
Сегодня:
Еще
Общество18 августа 2021 12:44

Иловые взвеси стали причиной потемневшей воды в речке Анапы

Впадающая в море Анапка накануне обрела темно-коричневый цвет
Светлана ОВДЕЙ
КомментироватьОставить комментарий(0)
Фото: instagram.com/admanapa/

Фото: instagram.com/admanapa/

Снимки речки Анапки, которая впадает в море на побережье почти одноименной Анапы, прокомментировали в администрации города. Причиной загрязнения стали иловые взвеси.

- Аварий на системах канализации не происходило, - сообщает городской водоканал. – Вода помутнела в связи с подъемом уровня рек: из-за сильного течения со дна поднимается иловая черная взвесь.

Напомним, в Анапе продолжает действовать режим ЧС, введенный накануне из-за непогоды. Разрушенные территории восстанавливаются, а посещение пляжей и купание запрещено до изучения проб воды.