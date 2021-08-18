Иловые взвеси стали причиной потемневшей воды в речке Анапы

Фото: instagram.com/admanapa/

Снимки речки Анапки, которая впадает в море на побережье почти одноименной Анапы, прокомментировали в администрации города. Причиной загрязнения стали иловые взвеси.

- Аварий на системах канализации не происходило, - сообщает городской водоканал. – Вода помутнела в связи с подъемом уровня рек: из-за сильного течения со дна поднимается иловая черная взвесь.

Напомним, в Анапе продолжает действовать режим ЧС, введенный накануне из-за непогоды. Разрушенные территории восстанавливаются, а посещение пляжей и купание запрещено до изучения проб воды.