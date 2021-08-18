Музей археологии «Роза Хутор» посетили уже более 100 тысяч человек

Фото: «Роза Хутор»

Новая экскурсионная опция музея доступна дважды в день (в 9:30 и 18:30). Квалифицированные гиды проведут для гостей курорта 45-минутную экскурсию, в ходе которой расскажут об интересных исторических фактах, особенностях расположения и архитектуры курорта «Роза Хутор». Для участия регистрация не требуется, достаточно подойти в указанное время к главному входу Музея археологии (Площадь Роза, 1).

Музей археологии был открыт на «Розе Хутор» в октябре 2018 года и за это время стал важной достопримечательностью региона. С этого момента его посетили уже более 108 тысяч человек. В коллекции музея представлены исторические материалы, полученные в ходе археологических изысканий в районе строительства олимпийских объектов в 2010-2014 годах. Экспонаты наглядно иллюстрируют богатую историю края: c момента образования Кавказских гор и до периода Нового времени. Здесь можно увидеть реалистичные копии орудий труда, оружия, предметов быта, женских украшений и многое другое. Наибольший интерес представляют интерактивные комплексы: «Карта памятников и артефактов», «Животные каменного века», «Кавказская средневековая усадьба», «Приключения барона Торнау».

Фото: «Роза Хутор»

В собрании музея имеются и такие необычные экспонаты, как череп большого кавказского пещерного медведя (около 27 тыс. лет) и аммониты (около 116 млн лет). Они были обнаружены в 2010 году в окрестностях рек Чвижепсе (район Большого Сочи) и Белой (район города Белореченска, Краснодарский край).

Кроме обзорных экскурсий, музей предлагает занимательные образовательные программы для детей: «День первобытного человека» и «Археологическую экспедицию». Они позволяют перенестись прямо в доисторическую эпоху, почувствовать себя древними охотниками или настоящими учеными-археологами.

Фото: «Роза Хутор»

- Это не просто развлечение, а увлекательное знакомство с историей и профессией археолога, - отмечают в пресс-службе курорта «Роза Хутор». - Например, во время «Дня первобытного человека» в игровой форме демонстрируется, что древние люди были весьма сообразительными, и, хотя многие их изобретения претерпели серьезные изменения, они до сих используются. Участвуя в «Археологической экспедиции», можно провести раскопки, для этого в музее есть специальная археологическая песочница.

Музей археологии курорта «Роза Хутор» неоднократно становился победителем Национальной премии в сфере товаров и услуг для детей «Золотой медвежонок» в номинации «Специальные сервисы для детей». Таким образом отмечались современные форматы экспонирования, которые используются в музее. Интерактивные технологии позволяют увидеть артефакты в первоначальном историческом виде с помощью дополненной реальности.