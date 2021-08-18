Дожди с грозой в ближайшие дни вернутся на Кубань

В районах края продолжают работать группы по ликвидации последствий

Краснодарский край приходит в себя от обрушившейся на регион непогоды: мезоциклон стал причиной подтоплений во многих муниципалитетах. Однако синоптики сообщают о том, что расслабляться рано: дожди с грозой и порывистым ветром вновь вернутся на Кубань.

- 18 августа в Краснодаре можно наблюдать переменную облачность и температуру до +32 градусов тепла, города-курорты также насладятся теплой погодой. К концу дня в регионе возможны дожди, - сообщают специалисты. – А к концу недели, с 20 августа, Черноморское побережье и другие муниципалитеты «посетят» ливни с порывистым ветром от 14 до 20 метров в секунду.

Напомним, на территории края продолжается ликвидация последствий подтоплений. Больше всего из-за мезоциклона пострадали территории Анапы, Славянского и Темрюкского районов. Владельцам домов, пострадавших от подтоплений, выплатят компенсацию в размере 10, 50 и 100 тысяч рублей на человека в зависимости от степени ущерба.