Около 30 сельских дорог отремонтировано в Сочи по нацпроектам

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В Сочи по нацпроекту отремонтировали около 30 сельских дорог. Об этом сообщили в мэрии курорта.

- Работы уже завершены в селах Верхнеармянское Лоо, Горное Лоо, Раздольное, Барановка, Верхний Юрт, Эстосадок, Нижняя Шиловка, Орел-Изумруд, Каштаны, а также в поселках Красная Поляна, Лоо, Соболевка, Дубравный и в ауле Тхагапш, - рассказали в мэрии Сочи.

Дорожники заменили изношенный слой и укрепили обочины. Сейчас на проезжих частях наносят разметку. На обочинах ставят дорожные знаки.

- В рамках нацпроекта «Безопасные качественные дороги» в Сочи отремонтировано 50 дорог, 29 из которых находятся в селах. В следующем году в рамках нацпроекта планируем отремонтировать 55 улиц, - сообщил директор департамента транспорта и дорожного хозяйства администрации Сочи Андрей Недвижай.