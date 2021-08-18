Глава Росприроднадзора даст пресс-конференцию в «Орленке»

Фото: ВДЦ "Орленок".

Руководитель Федеральной службы по надзору в сфере природопользования Светлана Радионова посетит Всероссийский детский центр в рамках Международной детско-юношеской премии «Экология – дело каждого» и ответит на вопросы журналистов о проекте. Участниками мероприятий Премии в «Орленке» станут 150 «орлят» 9-й смены.

С 20 по 24 августа «орлята» примут участие в событиях премии «Экология – дело каждого». Она учреждена Росприроднадзором за выдающиеся проекты, посвященные сохранению окружающей среды, бережному отношению к природе, экологическому просвещению и популяризации экокультуры среди молодежи. Глава ведомства Светлана Радионова наградит ребят, которые лучше всего проявят себя на тематических занятиях.

- Забота о природе – одна из самых насущных задач, стоящих перед человечеством. Важно говорить об актуальных проблемах и предпринимать конкретные шаги по их решению, причем с заделом на будущее. Международная детско-юношеская премия «Экология – дело каждого» является именно таким шагом: проект мотивирует на помощь окружающему миру молодое поколение, в руках которого судьба нашей планеты в ближайшие десятилетия. Всероссийский детский центр всецело поддерживает инициативу Росприроднадзора – «орлята» отправили на конкурс уже более 500 работ в различных номинациях, и я уверен, что их будет еще больше. Детей вдохновляет возможность творчески проявить себя, при этом совершая что-то важное и полезное для мира, – прокомментировал директор Всероссийского детского центра «Орленок» Александр Джеус.

В течение 5 дней участники 9-й смены в «Орленке» будут посещать экологические мастер-классы, тренинги и пленэры от партнеров Премии.