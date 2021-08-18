В Сочи завершается капремонт пищеблока гимназии № 5

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К началу учебного года в Сочи капитально отремонтируют два школьных пищеблока. На них выделено 10 млн рублей. Обновление будет вестись в рамках госпрограммы.

В настоящее время капремонт пищеблока завершают в хостинской гимназии № 5. Здесь на треть увеличится количество посадочных мест.

- С 1 сентября ученики гимназии № 5 в Хосте будут питаться в новой столовой. В настоящее время подрядная организация заканчивает отделку. Уже закуплено технологическое оборудование, к его монтажу специалисты приступят на днях, как только завершат плиточные работы, - сообщили «Комсомольской правде» - Кубань» в пресс-службе мэрии.