В парке им. Льва Толстого в Краснодаре почти благоустроили территорию в 2,5 гектара

Фото: пресс-служба администрации Краснодара

Краснодарский парк им. Льва Толстого преображается: реконструкция сквера подходит к завершению. Основные запланированные работы уже выполнены, остается провести ремонт освещения и обустроить автополив территории, а также установить оборудование для детей. Об этом сообщает пресс-служба администрации Краснодара.

- Реконструкция парка, безусловно, заслуга и жителей, - подчеркивает глава города Евгений Первышов. – Именно они голосовали за ремонт зеленой зоны, работы по еще большему озеленению которой продолжаются. Здесь будет работать и новая система автополива, такими теперь будут оборудованы все новые скверы.

По плану в парке появится 180 деревьев, из них уже высажено 32, и параллельно общественная зона наполняется кустарниками. Площадь благоустройства составляет 2,5 гектара, большая часть реконструирована. Так, в парке заменили покрытие, установили бордюры и детскую площадку. Завершить работы планируют совсем скоро, а жители смогут вновь посетить сквер в сентябре.

Напомним, в Краснодаре обновят 15 спортивных площадок. Планируется реконструкция уже 9 существующих, еще 6 готовят к строительству.